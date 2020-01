Spaima vilelor din Bucium era „Passaris de România“ Un infractor care care a comis de-a lungul timpului infractiuni grave pe banda rulanta, si care tot de atatea ori a fost eliberat din inchisoare de un sistem judiciar defectuos, iar cand nu s-a putut atunci a evadat, a reusit sa bage iar spaima in locuitorii Iasului. Politia ieseana s-a chinuit aproape trei luni sa il prinda pe acest infractor, care se autointituleaza „Passaris al Romaniei" dupa ce acesta a jefuit opt vile in Bucium, ime (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

