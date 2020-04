Stiri pe aceeasi tema

- ​Un nou magazin online românesc vine, începând de luni, telefoane second hand recondiționate, din gamele superioare, și spune ca are prețuri cu 50% mai mici, în medie, decât ale acelorași mdele noi. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- In doar 19 zile, de la cateva sute de cazuri de infectare cu coronavirus s-a ajuns la peste 4.365 de decese, in Spania. Numai in ultimele 24 de ore, in Spania au fost inregistrate 8271 noi cazuri și peste 700 de noi decese, Spania depașind astfel Italia la numarul zilnic al deceselor. Statul european…

- Inca o zi cu cifre inspaimantatoare in Italia, copleșita de pandemia de coronavirus. Noul bilant indica 4.032 de persoane decedate. Doar ieri au fost 627, iar numarul celor testați pozitiv a trecut de 47 de mii. Guvernatorul Lombardiei a cerut militari pe strazi care sa-i țina in case pe cei care nu…

- O femeie de 57 de ani, vanzatoare intr un magazin din Cumpana, a fost lovita de un tanar de aproximativ 15 ani pentru ca a refuzat sa ii ofere bani.Potrivit IPJ Constanta, la data de 2 martie a.c., in jurul orei 12.10, politistii Postului de Politie Cumpana au fost sesizati, prin apel 112, cu privire…

- Primul magazin de produse cu gust de cannabis s-a deschis la Cluj. Si are mare succes. Zeci de tineri au stat la coada ca sa-si cumpere bomboane, ciocolata, ceaiuri, pasta de dinti sau chiar apa de gura, desigur, cu aroma de cannabis. Desi nu au efecte adverse, produsele se vand doar celor care au implinit…

- Iarna s-a instalat repede la noi in tara, insa asta nu este o problema pentru vedetele noastre, mai ales daca vorbim despre Stelian Ogica. "Spaima loteriei" s-a filmat intr-un mod inedit, in plin cod galben de ninsoare!

- Un tanar de 17 ani, nascut in Libia, a furat dintr-un magazin din Arad noua telefoane mobile de diferite marci, in valoare de peste 15.000 de lei, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Arad, tanarul a patruns noaptea in magazin și a furat noua telefoane, a caror valoare ajunge la 15.300 de lei.…

- Un barbat a fost reținut și aruncat in spatele gratiilor, dupa ce a fost prin in flagrant, azi-noapte, cand incerca sa fure dintr-un magazin. Pe numele sau a fost intocmit dosar penal pentru furt calificat. Barbatul in varsta de 37 de ani a fost prins noaptea trecuta, in jurul orei 01.00, cand a patruns…