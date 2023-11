Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ISU Galati, pompierii au actionat cu doua autospeciale si o autoscara pentru inlaturarea efectelor unei explozii produse intr-o garsoniera de pe strada Laminoristilor din municipiul Galati, deflagratie care nu a fost urmata de incendiu. In urma exploziei, o femeie de 51 de ani a fost ranita…

- Un accident rutier, in care au fost implicate un camion și un autoturism, s-a produs in localitatea Bucea, din comuna Negreni. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin sunt cei care au intervenit pentru a asigura masuri specifice de prevenire și stingere a incendiilor la acest accident. „In accident…

- Eveniment Accident rutier la Perii Broșteni / O femeie, cu traumatism cranio-facial, a fost transportata la spital noiembrie 13, 2023 15:50 O femeie, de aproximativ 36 de ani, a fost transportata la spital in urma unui eveniment rutier produs astazi pe raza localitații Perii Broșteni. Pompierii teleormaneni…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in localitatea Jucu. „In accident a fost implicat un singur autoturism, care era rasturnat in momentul in care au ajuns forțele noastre la fața locului. Din fericire, nu au…

- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin la un accident rutier petrecut pe strada Fabricii. Din primele date, in accident sunt implicate doua autoturisme. O femeie de aproximativ 80 de ani, conștienta și cooperanta, va fi transportata la spital. ,,Nu au existat victime incarcerate. Intervenim…

- Pompierii turdeni au fost solicitați miercuri dupa-masa sa intervina la Campia Turzii unde o femeie și-a prins mana intr-un utilaj la locul de munca. “Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru a scoate mana unei femei, care a ramas prinsa, intr-un utilaj de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati astazi, 26 septembrie 2023, cu privire la un accident rutier intre doua autoturisme, produs in comuna Albota.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati astazi, 26 septembrie…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit miercuri la un accident rutier petrecut pe raza localitații Cațcau, in urma caruia mai multe persoane au fost ranite. ”Apelul de urgența a venit in jurul orei 14:40, iar la misiune au luat parte doua autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanța…