Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția SILVAN un portretist intre literații, muzicienii și actorii secolului XX, va avea vernisajul pe 12 mai, ora 17.00, la Muzeul de Arta Craiova.Expoziția va putea fi vizitata de miercuri pana duminica, intre orele 10.00 și 17.00, pana pe 12 iunie. Publicul va avea acces gratuit in ziua de 13…

- Inca de cand trupele britanice au invins forțele dinastiei Qing in Razboaiele Opiului din secolul al XIX-lea, modernizatorii chinezi au visat sa construiasca o forța armata de talie mondiala, avand in centrul ei o marina puternica, scrie The Economist intr-o ampla analiza.

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.

- Autoritațile pro-europene din Moldova intenționeaza sa construiasca relații pragmatice cu noua conducere a Gagauziei, unde opoziția ciștiga alegerile pentru șefia autonomiei. Despre acest lucru a declarat Președintele Parlamentului Republicii Moldova și partidului de guvernamint „Acțiune și Solidaritate”,…

- Dupa vizita oficiala a șefului NATO in Ucraina, Volodimir Zelenski are așteptari mari privind aderarea țarii sale la Alianța Nord-Atlantica. Mai mult, acesta a transmis un mesaj, joi seara, in care exclude faptul ca NATO sa nu-i adreseze o invitație privind aderarea țarii sale. Surpiza neplacuta vine…

- Schweighofer a anunțat marți intr-un comunicat de presa ca vinde HS Timber Productions Sebeș SRL grupului german Ziegler, ca vanzare de parți sociale. Contractul a fost semnat pe 14 aprilie 2023. Se preconizeaza ca tranzacția va fi finalizata la mijlocul anului in urma aprobarilor autoritaților de reglementare.…

- Biroul de Investigații Criminale al Germaniei (BKA) a primit indicii cu privire la peste 300 de posibile crime de razboi comise in Ucraina pana la mijlocul lui aprilie, scrie agenția DPA, citata de Rador.Informația a fost obținuta de la refugiații de razboi ucraineni din Germania sau de la populația…

- Franta si Germania au insistat vineri ca in comunicatul final al reuniunii liderilor financiari din G20 sa se foloseasca termenul "razboi", in ciuda reticentelor Indiei, tara organizatoare a evenimentului, relateaza AFP.