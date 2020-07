Şpăgile au băgat în puşcărie o fostă secretară de la Facultatea de Drept Judecatorii de la Cutea de Apel Craiova au hotarat, saptamana trecuta, sa condamne la cinci ani si sase luni de inchisoare o fosta secretara a Facultații de Drept din Craiova – Secția Frecvența Redusa. Femeia a fost acuzata ca a primit mita de la un denunțator pentru a-l ajuta pe fratele acestuia sa promoveze examenele. Asta in conditiile in care studentul fusese exmatriculat inca din primul an de facultate. In total, femeia ar fi primit mita suma de 12.000 de lei. Initial, la Tribunalul Dolj, inculpata fusese condamnata la la trei ani si zece luni de inchisoare. Ofiterii Serviciului Judetean… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

