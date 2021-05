Stiri pe aceeasi tema

- Un psiholog, de 50 de ani, din Iași, a fost gasit spanzurat, marți dupa-amiaza, chiar in cabinetul sau dintr-un centru care face parte din Institutul de Psihiatrie „Socola”. Cristian Petrescu era angajat al Institutului de Psihiatrie Socola, si se intorsese la serviciu, dupa mini-vacanta de Paste, potrivit…

- 134.400 doze de vaccin Moderna vor ajunge astazi in țara. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in București pe cale terestra. Dozele vor fi depozitate la Centrul Național de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente…

- Peste 1000 de angajați sunt forțați de managerul Bogdan Șaramet sa se imbulzeasca zilnic la Registratura Spitalului Socola pentru a depune rapoarte de activitate, chiar in zona roșie de COVID. Angajații sunt forțați sa intocmeasca zilnic rapoarte de activitate, fara sa existe fundament legal, Șaramet…

- „Municipiul Lugoj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice specifice de execuție vacante din cadrul Direcției Poliția locala, dupa cum urmeaza: – Polițist local, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment protecția mediului – Polițist local,…

- In ziua in care procurorii DIICOT au descins la Spitalul Socola, pentru a efectua cercetari referitoare la dispariția sumei de 100.000 euro care trebuia sa acopere un contract de lucrari privind schimbarea branșamentelor la rețeaua de apa potabila , conducerea spitalului a incercat, la modul amator,…

- „Primaria Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, Piata Victoriei, nr. 4, organizeaza la sediul autoritatii publice concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata a postului vacant de Specialist pentru Prevenire – 1 post, din cadrul Serviciului voluntar pentru…

- ” Municipiul Lugoj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant – 2 posturi la Biroul resurse umane, Direcția administrație publica locala, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Concursul…

- De doua saptamani de zile, Institutul de Psihiatrie Socola a ramas fara cel care a fost angajat sa supra legalizeze toate deciziile conducerii acestui spital. Incepand cu data de 27 ianuarie 2021, chiar in ziua in care o serie de angajați erau convocați sa compare in fața Comisiei de Disciplina a Institutului…