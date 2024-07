Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 3 iulie 2024, a unui inculpat pentru comiterea infracțiunii de trafic de influența in forma continuata. Conducerea AACR sub lupa procurorilor DNA Potrivit ordonanței procurorilor, exista […] The post Șpaga pentru influența la varful AACR! Flagrant DNA cu 100.000 de EURO appeared first on Puterea.ro .