Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua plangeri penale depuse ieri-dimineata la DNA Iasi de deputatul USR Emanuel Ungureanu (foto), care este si vicepresedinte al Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, fac referire la comiterea unor fapte de abuz in serviciu, dar si alte fapte de natura penala, vizati fiind managerii…

- Nicoleta Voichita Lupulescu a invațat șapte limbi straine și a avut clienți din intreaga lume. A vrut sa se faca profesor universitar, dar a ajuns sa fie profesor pentru bancheri in Emiratele Arabe Unite, avand sarcini de relaționare, instruire și vanzare la o instituție federala din Dubai. Intr-un…

- TRATAMENT FARA SCAPARE III. Intre 4.000 și 10.000 de euro e șpaga care se da pentru angajari la Spitalul Socola din Iași, unul din cele mai mari din țara. Sunt acuzațiile unor angajate care au depus plageri la DNA impotriva conducerii. Managerul neaga totul, dar a suspendat concursurile dupa apariția…

- Profesorul Silviu Gurlui a postat pe pagina sa de Facebook o secvența din traficul ieșean, in condițiile in care se vorbește tot mai des de poluare. O dubița scotea fum pe țeava de eșapament la fel ca un furnal. ””Strigau oamenii dupa masina. Opreste masina ca ne omori…” Este de neimaginat cita poluare.…

- Agitație mare, in aceasta dupa amiaza, la Primaria orașului Gataia dupa ce procurorii DNA și polițiștii de la DGA au descins in instituție. ”Este o percheziție in biroul secretarului primariei. Cei de la DNA mi-au aratat un mandat de percheziție și le-am permis accesul”, a declarat, pentru PRESSALERT.ro,…

- EVENIMENT… Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor va fi moderatorul unui eveniment extrem de important, ce va avea loc la Iasi, la Muzeul Mitropolitan, Sala Sinaxar, miercuri, 9 octombrie, incepand cu ora 17:00. Este vorba despre lansarea cartii „Iisus Hristos, Iubirea tradata” vol. I, ultima…