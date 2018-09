Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, Infiniti a publicat o imagine teaser cu un viitor concept pe care il vom vedea in premiera in 23 august in cadrul Concursului de Eleganța de la Pebble Beach. Acum, producatorul japonez ofera teasere noi cu prototipul care anunța viitoarea direcție de design a modelelor electrificate…

- Un japonez a fost arestat recent in Coreea de Nord, o potentiala dilema diplomatica pentru Tokyo, care incearca sa organizeze un summit cu Phenianul, au relatat sambata media nipone, preluate de AFP preluata de Agerpres. "Securitatea acestui om este prioritatea absoluta, dar este posibil ca…

- Artisti din Germania, Japonia, Niue - Pacificul de Sud si Romania vor concerta, in perioada 27 - 30 iulie, la cea de a VI-a editie a „3 Smoked Olives Island Festival” (3SOF), singurul festival de muzica...

- Mama regizorului ucrainean Oleg Sentov, aflat in greva foamei de 60 de zile intr-o inchisoare din Rusia, ii solicita lui Vladimir Putin eliberarea cineastului.Liudmila Sentova i-a trimis presedintelui rus o scrisoare, iar documentul a fost dat publicitatii vineri, ziua in care Sentov implineste…

- Omul de afaceri Elon Musk a anuntat ca va trimite o echipa de ingineri din cadrul companiilor SpaceX si Boring in Thailanda, pentru a celor 13 sportivi blocati in pestera Tham Luang, relateaza site-ul postului CNN si USA Today.

- Filmul ''Shoplifters'' al regizorului japonez Hirokazu Kore-eda, care a castigat anul acesta premiul Palme d' Or la Cannes, a avut incasari de peste 20 de miliarde de yeni (19 milioane de dolari) in primele doua saptamani de la lansarea sa in cinematografele din Japonia, un record…