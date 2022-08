Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul saptamanii trecute a avut loc intalnirea intre Alianta Romana a Universitatilor de Tehnologie (ARUT) si Sorin Cimpeanu, ministru al Educatiei. In cadrul intalnirii au fost discutate si agreate majoritatea propunerilor pe care alianta le-a elaborat in vederea imbunatatirii proiectului de…

- Several paintings of inestimable value, including a life-size portrait of Voivode Michael the Brave, were found during rehabilitation works at the central building of the 'George Emil Palade' University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology (UMFST) in Targu Mures, University Rector, Professor…

- Marea Britanie va fi gazda concursului muzical Eurovision in 2023, au transmis organizatorii pe Twitter. The United Kingdom will host #Eurovision 2023! ????????????????????????➡️ Everything you need to know here: https://t.co/qQVS3gierN pic.twitter.com/IpHCA2i4U6 — Eurovision Song Contest (@Eurovision)…

- Orice parinte, indiferent de mediul social din care provine, iși dorește sa-i ofere copilului sau o educație cat mai buna, aceasta fiind cheia succesului in viața in anii ce vor urma. Daca in trecut parinții se gandeau mai serios la acest aspect odata cu admiterea la liceu, in ziua de azi, un anumit…

- Peste 11.800 de elevi și profesori din țara au participat la cea de-a patra ediție a proiectului WiSTEM²D (Women in Science, Technology, Engineering, Mathematics, Manufacturing, and Design – Femei in Știința, Tehnologie, Inginerie, Matematica, Manufactura și Design), care cuprinde o serie de activitați…

- Doi activiști pentru schimbarile climatice s-au lipit luni de o capodopera veche de 200 de ani la National Gallery din Londra, cel mai recent dintr-un sir de proteste ale grupului britanic Just Stop Oil, potrivit CNN. Perechea a acoperit faimoasa pictura de peisaj a lui John Constable „The Hay Wain”…

- Structura interna a neutronului (reprezentare artist)Credit: Xiaorong Zhu, University for Science and Technology, China Experimente ce folosesc metode diverse pentru a determina durata de viața a neutronilor liberi dau rezultate diferite; nu cu mult, insa suficient ca sa ii puna pe ganduri pe oamenii…

- Uniunea Europeana (UE) va avea dificultati in a-si atinge obiectivele de reducere a emisiilor de metan, daca nu reduce septelul in regiune, arata un nou studiu publicat marti, transmite Bloomberg. Blocul comunitar „va avea dificultati” in a-si respecta angajamentele asumate in cadrul Global Methane…