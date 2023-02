SpaceX e gata de urmatorul pas al evolutiei navetei Starship, care se pregateste de un test orbital desfasurat in luna martie a acestui an. Compania a depus documentele pentru acest zbor inca din 2021 si acum e gata sa il realizeze. Informatiile vin chiar de la Elon Musk, fondatorul SpaceX. Primul zbor orbital al navetei Starship s-a tot mutat in ultimul an si jumatate, dar exista sanse ca el sa aiba in sfarsit loc in martie. In ianuarie am avut prima alimentare completa sub forma de test, un „wet dress rehearsal”, care a implicat alimentarea navetei cu milioane de kilograme de oxigen lichid si…