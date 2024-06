Stiri pe aceeasi tema

- NASA a anuntat miercuri ca a selectat SpaceX pentru a construi un vehicul capabil sa impinga Statia Spatiala Internationala inapoi in atmosfera terestra, permitand distrugerea acesteia dupa ce va fi retrasa din funcțiune, in 2030.

- Profeția despre Bitcoin! Criptomoneda care ofera 'nemurire economica'. Michael Saylor, co-fondatorul și președintele executiv al companiei de business intelligence MicroStrategy, a vorbit recent despre virtuțile Bitcoin intr-un interviu podcast de 84 de minute, susținand ca va ajunge la 10 milioane…

- Brazilia are in jur de 235 de milioane de vaci, dar una dintre ele este speciala și a fost cumparata cu 4 milioane de dolari. Alba, cu un corp masiv, aceasta vaca este urmarita cu camere de supraveghere și are propriul ei bodyguard inarmat. Nu de alta, dar tocmai a fost vanduta la licitatie cu peste…

- Ravnit de milioane de femei, Brad Pitt primește o lovitura de la cea pe care o iubește poate cel mai mult: gestul facut de fata saUna dintre fiicele actorilor Angelina Jolie si Brad Pitt a depus documentele pentru a elimina in mod legal "Pitt" din numele ei in ziua in care a implinit 18 ani, informeaza…

- O romanca a dat lovitura in Statele Unite ale Americii! Deea Ferrari a pornit de jos, de la o viața modesta, și a ajuns pe culmile succesului in Calfornia. Romanca are o cariera incredibila, locuiește intr-o casa de milioane de dolari și conduce mașini exclusiviste. Iata cum a reușit sa aiba viața la…

- Statele Unite pregatesc un pachet de ajutor militar de 275 de milioane de dolari pentru Ucraina, care va include obuze de artilerie de 155 mm, munitie aeriana de precizie si vehicule terestre, au declarat joi trei oficiali americani pentru Reuter, citat de news.ro.

- Comisia Australiana pentru Concurenta si Consumatori a dat in judecata compania aeriana cu sediul la Sydney la Curtea Federala anul trecut. Qantas a avut o conduita falsa, sau inselatoare prin faptul ca a anuntat bilete pentru mai mult de 8.000 de zboruri din mai 2021 pana in iulie 2022 care fusesera…

- Un fost polițist american care a fost batut cu brutalitate de colegii sai in timp ce lucra sub acoperire trebuie sa primeasca despagubiri de 23,5 milioane de dolari, a decis un judecator din St. Louis.