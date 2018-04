Stiri pe aceeasi tema

- "Construim prima nava, sau o nava interplanetara, chiar acum", a spus Musk. "Și probabil vom fi in stare sa realizam zboruri scurte, atat zboruri scurte cat si zboruri lungi in prima jumatate a anului viitor". In urma cu un an Musk a declarat ca racheta Mas, numita BFR sau Big Rock Rocket, ar putea…

- Mumbai, capitala financiara si comerciala a Indiei, conduce la nivel global topul locurilor cu cele mai bune salarii pentru expati, se arata intr-un sondaj condus de HSBC Bank International, potrivit Bloomberg. Strainii care se muta in cel mai populat oras din zona castiga 217.000 de dolari…

- Satelitul spaniol Paz de observatie a Pamantului, proiectat in scopuri militare si civile, a fost lansat joi pe orbita de o racheta Falcon 9 a companiei SpaceX, de la baza aeriana Vandenberg din California (SUA), relateaza joi EFE. Decolarea rachetei purtatoare a avut loc la 06:17 ora…

- Compania SpaceX a inregistrat, marti, un succes istoric, dupa ce a reusit sa lanseze racheta Falcon Heavy, alcatuita din trei propulsoare Falcon 9, fiecare dotat cu noua motoare Merlin, si considerata cea mai puternica din lume. Racheta a fost lansata de pe platforma Centrului Spatial Kennedy de la…

- Compania SpaceX a lansat, marti seara, cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, la bordul careia s-a aflat automobilul directorului companiei Elon Musk, relateaza Mediafax . Racheta a fost lansata de la centrul spatial Kennedy din Florida, la 22:45 (ora Romaniei). Falcon Heavy are o putere…

- O racheta de tip Falcon 9, apartinand companiei aerospatiale SpaceX, a fost lansata miercuri de la baza Cape Canaveral, din Florida, transportand pe orbita un satelit de comunicatii fabricat in Luxemburg, destinat sa extinda raza de supraveghere NATO si capacitatea de a impiedica atacurile cibernetice…