Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii companiei americane SpaceX au ales deja primul turist spatial care va zbura în jurul Lunii si vor dezvalui în cursul zilei de luni numele lui si alte detalii despre acest proiect spatial, informeaza DPA.

- Reprezentantii companiei americane SpaceX au ales deja primul turist spatial care va zbura in jurul Lunii si vor dezvalui in cursul zilei de luni numele lui si alte detalii despre acest proiect spatial.

- Reprezentantii companiei americane SpaceX au ales deja primul turist spatial care va zbura in jurul Lunii si vor dezvalui in cursul zilei de luni numele lui si alte detalii despre acest proiect spatial,...

- Reprezentantii companiei americane SpaceX au ales deja primul turist spatial care va zbura in jurul Lunii si vor dezvalui in cursul zilei de luni numele lui si alte detalii despre acest proiect spatial, informeaza DPA. Viitorul turist spatial va calatori dincolo de orbita joasa a Terrei…

- Turismul spațial nu mai este doar un vis pentru oamenii cu multe milioane de dolari in conturi. Compania americana SpaceX a anunțat ca a semnat primul contract din istorie pentru o excursie in jurul Lunii. Numele clientului va fi anunțat in zilele urmatoare.

- SpaceX a anuntat ca a semnat un contract cu primul sau client, a carui identitate inca nu a fost dezvaluita, pentru o calatorie in jurul Lunii. "SpaceX a semnat cu primul sau client privat din lume pentru...

- SpaceX a anuntat ca a semnat un contract cu prima persoana privata care va zbura in jurul Lunii la bordul navei BFR. Potrivit companiei lui Elon Musk, nimeni nu a mai vizitat Luna de la ultima misiune Apollo, in 1972. Potrivit unui anunt al SpaceX, numele primului pasager privat care va zbura in jurul…

- Compania de transport spatial a lui Elon Musk, SpaceX, a anuntat ca a semnat un acord cu primul pasager privat din lume care va zbura in jurul Lunii la bordul vehiculului BFR, scrie Reuters, potrivit news.ro.„Aflati cine va zbura si de ce, luni, 17 septembrie”, a comunicat SpaceX pe Twitter.…