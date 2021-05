Geometric Energy Corporation a anuntat misiunea finantata cu dogecoin duminica, dar comunicatul nu a dezvaluit valoarea financiara a misiunii. ”Suntem incantati sa lansam DOGE-1 to the Moon! Aceasta misiune va demonstra aplicabilitatea criptomonedei dincolo de orbita Pamintului si va pune bazele comertului interplanetar”, a afirmat vicepresedintele SpaceX pentru vanzari comerciale, Tom Ochinero, intr-un comunicat publicat de Geometric Energy. Musk a afirmat pe Twitter, in aprilie, ca SpaceX va pune efectiv ”o dogecoin pe luna”. Dogecoin a pierdut duminica peste o treime din valoare dupa ce Musk…