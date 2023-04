Stiri pe aceeasi tema

- SpaceX a depasit joi o etapa importanta in dezvoltarea mega-rachetei sale Starship, conceputa pentru a transporta oameni pe Luna si pe Marte, dupa ce a realizat un impresionant test la sol al motoarelor sale, deschizand astfel calea spre un posibil prim zbor orbital in luna martie.

- Compania SpaceX a miliardarului Elon Musk a efectuat un test cheie pentru noua sa racheta uriașa Starship, scrie BBC. Inginerii au efectuat ceea ce se numește o aprindere statica, acționand simultan 31 din cele 33 de motoare de la baza vehiculului.

- ANAF vrea sa controleze romanii in funcție de stilul lor de viața și al celor din familie. Fiscul a propus o strategie pana in anul 2025 prin care incearca sa creasca numarul celor care platesc impozitul pe venit. Specialiștii spun ca masura este buna, in teorie, insa din cauza faptului ca nu exista…

- Se pregatește un NOU program ”Rabla” pentru firmele care vor mașini electrice in flotele auto Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat astazi ca Ministerul Mediului pregatește un program ”Rabla” prin care firmele sa-și poata achiziționa autoturisme electrice pentru flotele auto, relateaza alba24.ro.…