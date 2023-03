SpaceX, Netflix şi Boeing se numără printre companiile care se alătură ”celei mai mari” delegaţii de afaceri din SUA în Vietnam Peste 50 de companii, inclusiv firme de aparare, farmaceutice si de tehnologie, vor participa la misiunea organizata de Consiliul de Afaceri SUA-ASEAN, un organism din industrie, potrivit unei liste vazute de Reuters. Delegatia este un semn al interesului in crestere fata de hub-ul global de productie, care beneficiaza de o indepartare de China, pe fondul frictiunilor comerciale chino-americane. Vietnamul, cu o populatie de 100 de milioane de oameni, are si o piata de consum in crestere rapida, pe masura ce clasa sa de mijloc se extinde. ”Aceasta este cea mai mare misiune in Vietnam”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

