SpaceX launches 4 astronauts on NASA’s mission to space station

- NASA’s Ingenuity helicopter successfully performed the first powered and controlled flight on another planet on Monday, hovering above the surface of Mars, according to Reuters. The Jet Propulsion Laboratory (JPL) confirmed that the flight went as expected. The robot rotorcraft was programmed to ascend…

- Transport in the Romanian capital of Bucharest was disrupted on Friday when protesting subway workers occupied tracks, blocking trains from running and disrupting public transport in the Romanian capital, according to Reuters. Trade union members staged the protest over a conflict with the management…

- Pope Francis departed Iraq on Monday after a four-day visit which included meetings with Christians and Muslim leaders to bring hope to the country with a message of coexistence, forgiveness and peace, according to voanews.com. The four-day trip, which began on Friday, was the pontiff’s first international…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa a anunțat ca va invita opt persoane care sa i se alature pentru o calatorie pe Luna la bordul unei nave spațiale a SpaceX, compania fondata de Elon Musk, scrie BBC. El a spus ca va plati pentru intreaga calatorie, astfel incat cei care vin la bord vor zbura gratuit.…

- German airline Lufthansa will operate four flights a week on the Iași-Frankfurt route starting on May 21, according to Romania-Insider. Vasile Stoicea, the interim director of Iasi Airport, emphasized that the new route will help the local business environment. According to the management of Iași Airport,…

- Ministrul german de Finanțe, Olaf Scholz, a declarat sambata ca este suparat ca nu s-au comandat mai multe vaccinuri COVID-19 anul trecut, in timp ce șeful executivului UE, Ursula von der Leyen, și-a reinnoit apararea privind inregistrarea comenzilor din partea Comisiei Europene, relateaza Reuters.…

- Populara aplicație video TikTok a declarat miercuri ca a fost de acord cu autoritațile italiene sa blocheze toți utilizatorii care nu au implinit varsta de 13 ani, printre alte masuri, dupa moartea unei fete de 10 ani care a participat la o provocare pe rețeaua sociala, relateaza Reuters. Procurorii…

- Compania SpaceX a antreprenorului Elon Musk a lansat duminica 143 de sateliți, un record peentru o singura misiune, potrivit companiei, citata de Reuters, potrivit Mediafax. Racheta Falcon 9 a decolat la ora 10 dimineața de la Complexul Cape Canaveral din Florida și a zburat spre sud de-a lungul coastei…