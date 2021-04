Stiri pe aceeasi tema

- SpaceX-ul lui Elon Musk are mai mult de o mie de sateliți mici care orbiteaza Pamantul ca parte a rețelei sale Starlink. Pentru a se asigura ca nu exista coliziuni in spațiu, NASA spune ca va funcționa cu compania Musk in baza unui nou acord semnat joi. NASA și SpaceX au semnat acordul de schimb de…

- O propunere a gruparii politice de extrema dreapta, prin care se interzice acoperirirea faciala in Elvetia, a obtinut o victorie stransa la un referendum obligatoriu. Referendumul este inițiat de de acelasi grup care a organizat interzicerea noilor minarete in 2009, potrivit Reuters. Masura de modificare…

- Lansarea unei rachete Falcon 9, folosita de compania SpaceX si pentru alte misiuni, a fost anulata in ultimele minute, duminica noapte, transmite luni Space.com, potrivit AGERPRES. Racheta Falcon 9 trebuia sa transporte pe orbita o noua serie de 60 de microsateliti Starlink pentru internet…

- La un numar mare de infectari se poate ca virusul sa genereze noi variante Foto: Arhiva/ Maria Mandița Experții avertizeaza ca pe masura ce crește numarul infectarilor, crește și posibilitatea ca virusul sa genereze noi variante. Conferențiar Doctor Emilian Popovici a explicat ca daca transmisibilitatea…

- O disputa a izbucnit pe retelele de socializare intre Elon Musk (CEO-ul SpaceX) si Jeff Bezos (CEO-ul Amazon), aflati intr-o competitie stransa pentru constelatiile lor de sateliti plasati pe orbite joase, cu scopul de a furniza din spatiu servicii de internet de mare viteza, informeaza AFP.…

- O racheta produsa de SpaceX a fost lansata duminica si a plasat cu succes pe orbita un numar record de sateliti, au anuntat reprezentantii companiei americane. Racheta s-a desprins de pe rampa de lansare din Cape Canaveral, Florida, la ora locala 10:00 (15:00 GMT), la o zi dupa data prevazuta initial…

- ”La inceputul acestei luni am extins programul beta ”Mai bine decat nimic”, pentru a include clienti din Marea Britanie”, a declarat miercuri Jessie Anderson, inginer sef pentru productie la SpaceX. ”In Statele Unite, Canada si acum in Marea Britanie, ne concentram pe zonele rurale si izolate, unde…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, incepe sa testeze in Marea Britanie proiectul Starlink, care va furniza internet de mare viteza in intreaga lume. Starlink, proiect dedicat accesului global la internet in banda larga, a inceput sa fie testat in zonele rurale din Marea Britanie dupa ce a primit…