Dupa experimentul mai mult sau mai putin esuat cu zborul de test Starship , SpaceX are planuri mult mai consistente. Vrea sa creeze o statie spatiala comerciala si are deja si un partener, compania Vast. Vor concura cu Blue Origin si alti rivali mari. Vast colaboreaza cu cei de la SpaceX pentru a lansa statia spatiala Haven-1 in august 2025. O racheta Falcon 9 va transporta platforma in orbita joasa a Pamantului, in vreme ce o misiune de dupa, Vast-1 va folosi capsula Crew Dragon pentru a duce 4 oameni pe Haven-1 pentru pana la 30 de zile. Vast recruteaza deja echipaj care sa participe la misiunea…