- SpaceX a restricționat capacitatea Ucrainei de a folosi serviciul de internet prin satelit in scopuri militare. Decizia vine dupa ce au aparut informații potrivit carora Kievul l-a folosit pentru a controla dronele din regiune, in timpul razboiului, informeaza Digi24.ro .

- Oficialii ucraineni au raportat joi seara explozii la bazele militare rusești din jurul orașelor ocupate Mariupol și Melitopol. De asemenea, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia ca isi pregateste fortele armate pentru a „se razbuna” pe Ucraina, dar si pe Europa, care sprijina…

- Ungaria asteapta ca liderii Ucrainei sa faca tot posibilul pentru a pune capat atacurilor impotriva maghiarilor, a declarat Tamas Menczer, secretar de stat responsabil de relatiile bilaterale in cadrul Ministerului Afacerilor Externe si al Comertului Exterior din Ungaria, vineri, in emisiunea "Buna…

- Kievul se teme ca Moscova aduna trupe in Belarus, aliatul sau, cu scopul de a ataca nord-vestul Ucrainei sau chiar de a incerca sa avanseze spre capitala, așa cum a facut armata rusa atunci cand a lansat „operațiunea speciala” in februarie anul trecut.Prin deschiderea unei noi linii de front in nord,…

- „Corectitudinea morala si istorica” este de partea Rusiei, a declarat sambata presedintele rus Vladimir Putin, in mesajul de Anul Nou, in plin razboi in Ucraina si in plina criza cu Occidentul, relateaza AFP si Reuters. Potrivit lui Putin, anul 2022 a fost bogat „in evenimente cu adevarat decisive si…

- Atacul cu drone lansat de Rusia asupra Ucrainei in noaptea de duminica spre luni a provocat din nou intreruperi majore in alimentarea cu energie, mai ales la Kiev, iar in capitala și in alte regiuni sirenele de raid aerian au fost din nou declanșate luni la pranz, relateaza Agerpres . Operatorul rețelei…

- Dupa ce și-a vazut spulberate speranțele de a captura Kievul, Moscova a apelat la distrugerea totala a Ucrainei, doar ca aceasta tactica este doar o manifestare a neputinței, scrie The Guardian.