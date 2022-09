Prima ediție a „The Parliamentarian – Private Sector Forum”, eveniment care va reuni parlamentari si specialiști din sectorul IT&C de pe intreg mapamondul va avea loc pe 1 octombrie, la Palatul Parlamentului. Reuniunea aduce la Bucuresti peste 300 de invitati din 13 tari si peste 15 speakeri, printre aceștia numarandu-se David Goldman, director in cadrul […] The post SpaceX, Apple si fosta presedinta a Estoniei vin la The Parliamentarian Private Sector Forum, la București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .