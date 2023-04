Stiri pe aceeasi tema

- ​SpaceX este „pe ultima suta de metri” și se apropie momentul despre care se vorbește de ani buni: primul zbor orbital cu uriașul sistem Starship care, in urmatorii ani, este gandit sa duca oameni pe Luna și, dupa 2035, catre Marte. Starship este cea mai puternica racheta din lume, dar inca nu a zburat…

- Armata din Coreea de Nord a desfașurat un exercițiu militar cu durata de doua zile, in care s-a antrenat inclusiv pentru a realiza un „contraatac nuclear”. Coreea de Nord este una dintre țarile care dețin arme nucleare. Exercițiul in care s-a simulat folosirea acestor arme a fost condus chiar de liderul…

- Iranul a dezvoltat o racheta de croaziera cu raza de actiune de 1.650 km, a declarat comandantul fortelor aeriene ale Gardienilor Revolutiei, amiralul Hajizadeh.‘Racheta noastra de croaziera cu o raza de 1.650 km a fost adaugata arsenalului de rachete al Republicii islamice a Iranului’, a spus amiralul…

- Elon Musk, șeful Tesla, SpaceX și al Twitter, a glumit ca doborarea mai multor obiecte zburatoare neidentificate de catre Statele Unite in ultimele zile nu ar trebui sa ingrijoreze, fiindca ar fi vorba de „prieteni” ai sai veniți in vizita. „Nu va faceți griji, sunt doar unii prieteni ai mei in vizita”,…

- Compania SpaceX a miliardarului Elon Musk a efectuat un test cheie pentru noua sa racheta uriașa Starship, scrie BBC. Inginerii au efectuat ceea ce se numește o aprindere statica, acționand simultan 31 din cele 33 de motoare de la baza vehiculului.

- Impozantul propulsor Super Heavy al SpaceX a inceput sa bubuie pentru prima data joi, intr-un test de lansare care apropie mastodontul vehiculului lunar și marțian de primul sau zbor orbital in urmatoarele luni, dupa cum a aratat o transmisiune in direct a companiei, potrivit Reuters.

- La un proces care are loc la tribunalul federal din San Francisco, Musk i-a spus avocatului investitorilor, Nicholas Porritt, ca s-a intalnit la 31 iulie 2018 cu reprezentanti ai fondului suveran al Arabiei Saudite, Fondul de investitii publice, la fabrica Tesla din Fremont, California. Musk a spus…