Stiri pe aceeasi tema

- Capsula SpaceX Crew Dragon, avand la bord doi astronauti NASA, s-a cuplat cu succes duminica la Statia Spatiala Internationala (ISS), informeaza agentiile de presa. SpaceX, compania spatiala privata a miliardarului Elon Musk, ii lansase pe cei doi pe orbita, sambata, din Florida, intr-o misiune ce…

- Navele spațiale SpaceX Crew Dragon care transportau astronauții NASA Robert Behnken și Douglas Hurley au ridicat la 3:22 p.m. EDT sâmbata pe racheta Falcon 9 a companiei din complexul Launch 39A de la Centrul spațial Kennedy al NASA din Florida. Aceasta este prima misiune a unui echipaj uman…

- SpaceX, compania spatiala privata a miliardarului Elon Musk, a lansat doi astronauti americani pe orbita, sambata, din Florida, intr-o misiune ce marcheaza primul zbor spatial al unor astronauti americani de pe pamant american in aproape 10 ani, transmite Reuters. O racheta Falcon 9, apartinand companiei…

- NASA si SpaceX au lansat sambata, la ora 22.22 (ora Romaniei), in premiera, un echipaj uman la bordul capsulei Crew Dragon, dezvoltata de compania lui Elon Musk, catre Statia Spatiala Internationala. Lansarea fusese programata initial pentru miercuri, 27 mai, dar vremea a fost nefavorabila. Este prima…

- SpaceX, compania spatiala infiintata de miliardarul Elon Musk, a fost obligata de vremea nefavorabila sa amane lansarea de miercuri a primei capsule Crew Dragon cu echipaj uman spre Statia Spatiala Internationala (ISS), misiune ce trebuia sa marcheze prima lansare pentru astronauti americani, de…

- Calatoria capsulei Crew Dragon catre Statia Spatiala Internationala va incepe in jurul orei 19:30, ora Romaniei, iar scopul misiunii DEMO-2 este sa demonstreze ca SpaceX are capacitatea reala de a transfera astronauti catre statia spatiala si inapoi in maxima siguranta. DEMO-2 este ultima mare etapa…

- Space Exploration Technologies Corporation, cunoscuta ca SpaceX, este o companie privata din Statele Unite ale Americii, fondata de catre co-fondatorul PayPal, antreprenorul Elon Musk , și dedicata realizarii de vehicule pentru transport in spațiul cosmic. Oficialii NASA si reprezentanți ai companiei…

- NASA a anuntat vineri ca a dat unda verde lansarii, miercurea viitoare, a doi astronauti americani la bordul unei rachete SpaceX, fiind primul zbor american cu echipaj uman din 2011, relateaza AFP. Inalti oficiali ai agentiei spatiale si ai companiei Elon Musk s-au reunit de joi la Centrul spatial Kennedy,…