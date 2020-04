”Space Force”, noul serial NETFLIX – GALERIE FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Generalul cu patru stele Mark R. Naird (Steve Carell), un pilot decorat care viseaza sa conduca Air Force, este surprins atunci cand este desemnat sa conduca noua divizie a Armatei Americane: Space Force. Sceptic, dar dedicat, Mark iși aduce și familia in baza militara secreta din Colorado, unde el…

- Actorii Lisa Kudrow si Steve Carell sunt protagonistii serialului de comedie „Space Force”, care va fi lansat de Netflix pe 29 mai, informeaza Variety potrivit news.ro.„Space Force” il are in centru pe Mark R. Naird, general si pilot decorat, care visa sa conduca Fortele Aeriene Americane,…

- Dacia Sandero 2021 e noul automobil la care se lucreaza și e așteptat sa fie lansat anul viitor. Primele imagini cu mașina care ar putea fi primul model hibrid au fost deja surprinse și publicate. Publicațiile de profil vin acum cu noi imagini dupa ce Dacia Sandero 2021 a fost testata pe zapada și…

- Adrian Nartea este primul inivtat special alaturi de care Alexandra Gavrila face surprize tuturor femielor aflate de precvențele Virgin Radio Romania, cgia r de ziua lor, 8 martie. Model și actor, Adrian Nartea a povestit si ce inseamna experienta de a fi protagonistul serialului „Vlad“, dar a acceptat…

- A aparut prima imagine cu coronavirusul vazut la microscop! In incercarea de a descoperi un antidot, microbiologii din intreaga lume au folosit virusul pentru a incerca sa dezvolte un vaccin, ocazie cu care au prezentat lumii cum arata virusul vazut la microscop, relateaza ScienceAlert.Cu…

- Dupa Claire Foy care a interpretat-o pe suverana in primele doua sezoane, apoi Olivia Colman in urmatoarele doua, actrita britanica Imelda Stauton va fi protagonista celui de-al cincilea sezon. Obisnuita sa interpreteze roluri secundare, in special in saga "Harry Potter" sau "Pride", actrita…

- BIG NEWS from Netflix! In dimineața asta Netflix a anunțat ca a incheiat un acord cu studiourile de animații Studio Ghibli. Pana de curand, studioul de animații refuza sa vanda drepturile digitale a oricarei producții. Ce inseamna asta? Ei bine, incepand cu 1 februarie, producțiile Studio Ghibli vor…

- Netflix confirma faptul ca vom avea al treilea sezon al serialului YOU. Al doilea sezon a fost disponibil pe YOU de Craciun, pe 26 decembrie, iar imediat fanii au intrebat: „Va exista un sezon 3?” Ei bine, pe Twitter, Netflix spune ca sezonul al treilea este deja in pregatire: New Year, New (season…