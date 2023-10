S&P ridică ratingul Greciei la categoria „recomandat pentru investiţii” pentru prima dată de la criza din 2010 Celelalte doua agentii, Fitch si Moody’s, evalueaza tara cu o treapta sub categoria de investitii. Luna trecuta, DBRS Morningstar a imbunatatit ratingul Greciei la gradul de investitie BBB (scazut). S&P a declarat ca se asteapta ca obiectivul de excedent bugetar sa contribuie la reducerea datoriei publice a tarii si a adaugat ca este precauta cu privire la presiunile politice care impiedica capacitatea Greciei de a sustine excedente bugetare primare mari. Grecia si-a pierdut ratingul care o recomanda pentru investitii – ceea ce implica un risc scazut de incapacitate de plata – in 2010, cand a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

