S&P a revizuit perspectiva Romaniei la negativa. Critici foarte dure si numeroase avertismete

Agentia de rating Standard & Poor's a anuntat ca a revizuit perspectiva Romaniei de la stabila la negativa, unul dintre motive fiind depasirea tintei de deficit bugetar pentru acest an.



"S&P Global Ratings si-a revizuit perspectiva asupra Romaniei la negativa, de la stabila. In acelasi timp, am mentinut ratingul de credit suveran in moneda straina si pe termen scurt la "BBB- / A-3", se arata in comunicatul agentiei.



Consecintele acestei decizii sunt imprumuturi mai scumpe pentru tara noastra.



Totodata, S&P avertizeaza ca majorarea pensiilor si salariilor va duce la…