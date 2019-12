Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's (S&P) a revizuit in crestere, cu o treapta, ratingul pentru datoria pe termen lung in valuta atribuit Bulgariei, datorita performantei fiscale solide a statului balcanic si a progreselor inregistrate in vederea aderarii la zona euro, transmite…

- Gazoductul ar urma sa transporte gaz din Rusia catre Turcia, pe sub Marea Neagra, si in continuare prin Bulgaria si Serbia, catre Ungaria. Sectoarele din cele doua tari balcanice urmeaza sa fie finalizate anul viitor. Dupa intalnirea cu Putin, premierul ungar Viktor Orban a afirmat intr-o…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat, marti, ca Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) "arata discriminare pentru Romania si Bulgaria fata de celelalte state membre". Dancila a declarat, la Botosani, ca procesul de monitorizare la care supuse Romania si Bulgaria trebuie fie desfiintat,…

- Lira sterlina a crescut marti fata de euro si dolar la cel mai ridicat nivel dupa luna mai, iar actiunile si randamentele obligatiunilor guvernamentale britanice au urcat la randul lor, dupa ce Bloomberg a relatat ca negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene se apropie de un proiect de acord…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Prahova informeaza ca, incepand cu data de 16 octombrie, va demara campania de plata in avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plata in anul 2019. “Reamintim ca in conformitate cu deciziile europene, statele membre pot face plați…

- CJUE decide in favoarea clienților care au luat credite in franci elvețieni. Debitorii pot cere in instanța convertirea in moneda locala Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi in favoarea consumatorilor polonezi care au luat credite ipotecare in franci elvetieni, permitandu-le sa ceara…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul doi din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).In trimestrul…

- Romania aloca sanatații cel mai mic procent din PIB in randul statelor UE. Franța, Germania și Suedia iși ingrijesc cel mai bine cetațenii Cheltuielile cu sanatatea in Romania au fost echivalente cu 4,99% din Produsul Intern Brut in anul 2016, cel mai mic procent inregistrat in randul statelor membre…