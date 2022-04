S&P a înjumătățit prognoza de creștere pentru România în acest an din cauza războiului din Ucraina Agentia de evaluare financiara Standard & Poor’s si-a redus la jumatate prognoza de crestere pentru Romania in acest an, pana la 2,1%, cu 2,6 puncte procentuale sub ceea ce preconiza anterior, in conditiile in care estimeaza ca razboiul din Ucraina va avea un efect considerabil asupra economiei romanesti, informeaza un comunicat de presa. In paralel, S&P si-a majorat semnificativ estimarile privind rata medie anuala a inflatiei in Romania, care in 2022 ar urma sa fie una de 9%, fata de una de 6% cat estima in luna decembrie 2021, ca urmare a preturilor mai mari la alimente si combustibili, ambele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

