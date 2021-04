S&P a îmbunătăţit perspectiva de rating a României. Care sunt motivele deciziei Agentia americana de rating Standard and Poor’s a imbunatatit vineri seara perspectiva de rating a Romaniei de la negativ la stabil, datorita eforturilor guvernului de a stabiliza finantele publice și de a scadea riscurile fiscale. Potrivit ZF.ro, S&P a transmis ca stoparea cresterii pensiilor, reducerea deficitului bugetar si perspectiva unei stabilizari a datoriei […] The post S&P a imbunatatit perspectiva de rating a Romaniei. Care sunt motivele deciziei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

