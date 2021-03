S&P a confirmat ratingul AA+ al datoriei pe termen lung al Statelor Unite

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american a votat marți cu 78 de voturi pentru și 22 împotriva confirmarea lui Antony Blinken drept secretar de stat al Statelor Unite, anunța Business Insider.Deși confirmarea lui Blinken a fost bipartizana acesta a primit cele mai puține voturi din partea senatorilor republicani…

- ”Moody’s Investors Service a anuntat ca a revizuit in crestere ratingul pe termen lung al Enel S.p.A. la 'Baa1', de la nivelul anterior 'Baa2'. Perspectiva este stabila. Agentia de rating a confirmat, de asemenea, ratingurile Prime-2 (P-2) pe termen scurt ale filialelor Enel Finance International N.V.…

- Moody’s Investors Service a revizuit in crestere ratingul pe termen lung al Enel S.p.A. la „Baa1”, de la nivelul anterior „Baa2”, perspectiva este stabila, a anuntat vineri grupul energetic italian, potrivit news.ro. ”Moody’s Investors Service a anuntat ca a revizuit in crestere ratingul pe…

- ”In perioada ianuarie – noiembrie 2020, datoria externa totala a crescut cu 10,187 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 85,794 miliarde euro la 30 noiembrie 2020 (71,5% din totalul datoriei externe), in crestere cu 15,4% fata de 31 decembrie 2019; datoria externa pe…

- Cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor aferente serviciilor prestate in luna decembrie si in trimestrul al IV-lea al anului 2020 au termen de depunere 29 ianuarie inclusiv, potrivit unui comunicat remis miercuri de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- Cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor aferente serviciilor prestate in luna decembrie si in trimestrul al IV-lea al anului 2020 au termen de depunere 29 ianuarie inclusiv, potrivit unui comunicat remis miercuri de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- Agentia pentru medicamente (FDA) a Statelor Unite a autorizat, vineri noapte, vaccinul impotriva COVID-19 creat de compania Moderna, potrivit CNN. Acesta este cel de-al doilea vaccin aprobat in SUA, dupa cel de la Pfizer BioNtech, care a primit unda verde pentru administrare saptamana trecuta, pe 11…

- Presedintele-ales al Statelor Unite, Joseph Biden, il va numi pe Michael Regan in functia de director al Agentiei americane pentru Protectia Mediului (EPA), afirma surse politice de la Washington citate de publicatia The Hill si de site-ul Axios.com. Michael Regan, in varsta de 44 de ani,…