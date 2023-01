Stiri pe aceeasi tema

- Structurile de cazare existente in judetul Mures au fost, in perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2022, gazda unui numar de 363.415 de turisti, cu 51.691 mai mulți fata de perioada corespunzatoare din 2021, respectiv o creștere de 16,6%, care au efectuat un numar de 731.560 de innoptari, cu 92.993 mai…

- Turismul de la Sovata și-a revenit in proporție de 100% in perioada sarbatorilor de iarna, dupa ce in ultimii doi ani de pandemie a suferit scaderi dramatice. In aceasta seara are loc tradiționala masa din Ajunul Craciunului pe stil vechi, la care participa sute de turiști veniți din Republica Moldova.…

- O cladire care dateaza din secolele XIV-XV, situata in Cetatea Medievala din Sighisoara, in imediata apropiere a Turnului cu Ceas, este casa in care ar fi locuit fiul lui Mircea cel Batran, Vlad Dracul, intre anii 1431-1435, inainte de a deveni domnitorul Tarii Romanesti (intre anii 1436-1442 si 1443-1447).In…

- Astazi, Consiliul Județean Mureș a adoptat o hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre Județul Mureș și Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) Targu Mureș, in scopul depunerii și implementarii de catre unitatea sanitara a proiectului "Construire corp cladire prin extindere și etajare…

- Una dintre "perlele coroanei" Consiliului Județean (CJ) Mureș este un obiectiv cu totul unic, care a reușit sa atraga atat amatorii, dar și profesioniștii care participa la competiții, un circuit special destinat sporturilor cu motor. Inițiativa este cu atat mai importanta cu cat a fost dusa a bun sfarșit…

- Președinții Consiliilor Județene Sibiu și Mureș, Daniela Cimpean și Peter Ferenc, vor susține marți, 8 noiembrie, de la ora 11.00, o conferința de presa comuna care va avea loc la limita județelor Mureș și Sibiu. "Au fost finalizate lucrarile de reabilitare la DJ 106 Agnita – Sighișoara in data de 30…

- Conducerea Instituției Prefectului – Județul Mureș a informat joi, 3 noiembrie, in urma unei solicitari facuta de cotidianul Zi de Zi pe tema amplasarii bustului domnitorului Iancu de Hunedoara in incinta Cetații Medievale din Targu Mureș, ca recent, in data de 29 septembrie 2022, Comisia Naționala…

- Dansatorii trupei K-boom din Sighișoara, coordonați de profesor, Cornel Campian, s-au intors cu trei trofee de la Campionatul Mondial de Dans, de la Roma. Au obținut locul I la categoria Seniori stil Special, trofeul pentru „Cea mai buna coregrafie" și trofeul pentru „Cel mai bun grup". Ma bucur ca…