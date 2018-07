Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Lucian Șova, ministrul Transporturilor, este invitat in aceasta seara la Antena 3, in emisiunea moderata de Radu Tudor. Ministrul a prezentat o harta cu locurile in care se lucreaza efectiv pe unele loturi de autostrazi. In total, sunt 13... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- TAROM a cumparat, cu 586 de milioane de dolari, 5 avioane model 737 Max 8 de la Beoing, anunta compania americana care a fabricat aeronavele. In urma cum mai putin de doua luni, TAROM luase tot de la Boeing doua aeronave de mari dimensiuni, de tip Boeing 737-800 NG. Compania romaneasca nu…

- O aeronava tip 737-700 apartinand companiei Tarom, plecata marti in cursa spre Olanda, s-a intors pe Aeroportul Otopeni. Motivul pentru care s-a luat aceasta decizie are legatura cu descoperirea faptului ca un geam exterior s-a fisurat, din cate anunta Antena3. Incidentul nu a fost de natura sa puna…

- Doua aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation) au intrat vineri in flota transportatorul aerian de stat Tarom. Aeronavele nou intrate in flota in Anul Centenarului poarta numele iconice ale personalitatilor care au contribuit, de-a lungul istoriei, la Unirea romanilor: “Mihai Viteazul” si…

- Una din cutiile negre ale Boeingului 737-200, care s-a prabusit vineri la putin timp dupa decolarea de la Havana, a fost gasita, a anuntat sâmbata ministrul cubanez al Transporturilor, citat de AFP. Aceasta cutie neagra, intrata în posesia comisiei de ancheta, se afla "în…

- Guvernul va completa, in sedinta de joi, printr-o ordonanta de urgenta, OG 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale ''Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane'' - TAROM.Prin noul act normativ, potrivit notei de fundamentare, se are in vedere introducerea unor noi alineate…

- Deputatul PMP de Bistrița, Ionuț Simonca, a solicitat, printr-o interpelare parlamentara, ministrului Transporturilor, Lucian Șova, sa i se puna la dispoziție o statistica a intarzierilor inregistrate de aeronavele TAROM pe ruta București-Cluj și retur....