Totodata, acesta a subliniat ca in primul rand a cerut ca la rectificare sa nu se taie din bugetul alocat ministerului.

"Ministerul Transporturilor a cerut in primul rand sa nu i se taie. Dupa care, a cerut de o maniera decenta in jur de 500 de milioane de lei pe proiecte, pentru ca si la nivel de Guvern ni s-a impus sa fim extrem de precisi in ceea ce promovam, sa ne asumam sub semnatura proiectele pe care le promovam sa genereze costuri astfel incat banii sa fie trasi pana la urmatoarea rectificare, care va fi la sfarsitul lui octombrie, inceputul lui noiembrie. De aceea, cel mai important…