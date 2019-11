Fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu susține vineri, pe Facebook, ca daca Iohannis va caștiga alegerile din 24 noiembrie, „in Romania vom avea o republica prezidențiala informala, dar perfect funcționala, adica toata puterea statului va fi in mana unui singur om”, avand in vedere ca PNL a ajuns la guvernare. Vintu nutrește speranța ca in acest context, nemaiavand presiunea obținerii unui nou mandat, Iohannis va arata beneficiile unui conducator unic in fruntea acestei țari. Totodata, el susține ca daca Iohannis, in loc sa se apuce de un proiect serios de țara, va incepe cu dosare penale și arestari…