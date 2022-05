SOV: Rusia va acționa butonul atomic, în ultimă instanță (VIDEO) Sorin Ovidiu Vintu profeteaza ca Rusia are doua scenarii: fie lanseaza bomba atomica, fie iși va relua supremația, cu acordul Americii, asupra tuturor țarilor din Europa de Est, inclusiv Romania. Sorin Ovidiu Vintu ( SOV ), de cand a ieșit din inchisoare, a devenit un personaj foarte activ pe pagina sa de Facebook, unde posteaza impresii și filmari, apreciate de mii de oameni. In ultimul sau videoclip postat pe contul sau de socializare, SOV vorbește despre Rusia, despre care spune ca nu are cum sa fie invinsa, precum și despre inflația din Romania, care, crede el, va ajunge la 30-40%. “Cine crede… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

