"De votat, tot nu-i votez!

Am urmarit de la orele 18 pana la orele 19 conferința de presa susținuta de Iohannis. Din pacate, la orele 19, ofițerul de serviciu al Penitenciarului a intrerupt transmisia prin cablu, considerand ca respectivul eveniment este lipsit de importanța, iar dreptul oricarui individ la informare este un moft care nu trebuie bagat in seama. Pana la ora la care am putut viziona respectiva conferința de presa, recunosc faptul ca am fost șocat de prestația excelenta a dlui Iohannis. Exceptand repetitivitatea plicticoasa a temei anti PSD, raspunsurile acestuia au fost…