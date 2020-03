Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații de la Tribunalul Municipiului București au decis. Sorin Ovidiu Vintu va fi eliberat din Penitenciarul Rahova, astazi. Omul de afaceri se afla in spatele gratiilor pentru a executa o pedeapsa de 10 ani de inchisoare. In prezent, este judecat pentru ca i-ar fi dat mita lui Bogdan Olteanu.…

- Premierul Ludovic Orban a anuțat joi adoptarea unei ordonanțe de urgența de modificare a Codului Penal, fiind inasprite pedepsele pentru falsul in declarații și nerespectarea carantinei. AMASP, o asociație a magistraților din care face parte și procurorul general al Romaniei, ceruse, cu o zi inainte,…

- Premierul Ludovic Orban a anuțat joi adoptarea unei ordonanțe de urgența de modificare a Codului Penal, fiind inasprite pedepsele pentru falsul in declarații și nerespectarea carantinei. AMASP, o asociație a magistraților din care face parte și procurorul general al Romaniei, ceruse, cu o zi inainte,…

- In timp ce toata lumea indeamna la calm si pace sociala in aceste momente de criza, sociologul Vasile Dancu vine cu un mesaj cel putin straniu care poate aduce prejudicii majore PSD. Acesta posteaza pe pagina personala de Facebook un interviu publicat de Calea europeana acum 7 ani cu Sir James Mirrlees,…

- Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului izolat Ludovic Orban, se lauda, sambata, intr-o postare pe Facebook, cu cat de responsabil este Guvernul interimar și desemnat, cat de repede au fost testați liderii liberali și cat de rapid au venit primele rezultatele negative și cum respecta ei legea, conducand…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…

- Medicul Mircea Beuran a fost plasat in arest la domiciliu, printr-o decizie a magistraților de la Tribunalul București, unde a fost judecata cererea procurorilor DNA de arestare preventiva a acestuia. Medicul Mircea Beuran a fost retinut joi, pentru 24 de ore, de procurorii DNA, sub acuzația de luare…

- Grupul de Investigații Politice publica pe pagina de Facebook, inregistrarea video a declarației de presa susținute de Klaus Iohannis in 28 martie 2019, cand critica frecvența ridicata cu care Guvernul PSD de atunci dadea ordonanțe de urgența. Iohannis critica Guvernul de atunci in condițiile in care…