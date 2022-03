Stiri pe aceeasi tema

- Sotia fostului presedinte Traian Basescu, Maria Basescu a declarat, marti, la Romania TV, ca sotul eii se afla inca in spital, la Bruxelles si c a se simte ca in spital. Vineri au aparut informatii despre probleme de sanatate pe care fostul presedinte le-ar fi avut, in urma deciziei definitive a instantei,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat vineri, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca starea de alerta nu va mai fi prelungita dupa data de 8 martie. Decizia a fost luata dupa o ședința la Cotroceni cu cei responsabili de gestionarea pandemiei. „Nu mai prelungim dincolo de 8 martie starea…

- Actrița Maia Morgenstern anunța ca iși pune apartamentul la dispoziția refugiaților care vin in Romania din Ucraina. „M-am tot gandit. M-am hotarat”, scrie, Maia pe pagina sa de socializare. Mi-am pus la dispoziție apartamentul. Pentru oameni aflați in suferința și in nevoi. O voi face intr-un cadru…

- Ambasada Rusiei din Romania denunța o prima provocare la razboi in Ucraina, la Lugansk. Oficialii ruși susțin ca asta reprezinta o „inscenare de proasta calitate”. „Așa cum am spus! A avut loc prima provocare „sub steag fals” in Stanița Luganska. Orice expert militar va spune ca un proiectil capabil…

- Cautat pentru talharie și dat in urmarire generala, interlopul Ștefan Duduianu, zi Lindon, a venit de bunavoie in Romania și s-a predat. El a facut live pe Facebook de pe aeroportul din Birmingham, unde se imbarca pentru Romania, și a chemat mascații la Otopeni, ca sa-l aresteze. Lindon Duduianu are…

- Planul national de combatere a cancerului va fi lansat, miercuri, de Administrația Prezidențiala. Evenimentul, la care va participa presedintele Klaus Iohannis, va avea loc la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 17.00. In februarie 2021, Comisia Europeana a lansat Planul European de Combatere a Cancerului…

- Profesorul Razvan Chereches a transmis, luni seara, ca varianta Omicron va produce un dezastru in Romania, intrucat populatia este neprotejata. Profesorul Razvan Chereches afirma, luni seara, intr-o postare pe Facebook, ca varianta Omicron ar putea avea efecte devastatoare asupra sistemului medical…

