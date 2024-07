Southgate părăsește după 8 ani banca naționalei Angliei Gareth Southgate a demisionat din funcția de selecționer al Angliei dupa infrangerea dureroasa cu 2-1 suferita in fața Spaniei in finala Euro 2024 de duminica. Southgate, in varsta de 53 de ani, avea contract pana in decembrie, dar a decis sa plece dupa aproape opt ani petrecuți pe banca Angliei. Numit permanent ca selecționer al […] The post Southgate parasește dupa 8 ani banca naționalei Angliei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

