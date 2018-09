South Island din Noua Zeelanda s-ar putea confrunta cu un cutremur major in viitorul apropiat, care ar putea remodela regiunea si izola peste 10.000 de locuitori, avertizeaza oamenii de stiinta intr-un nou studiu, potrivit DPA. Alpine Fault, care se afla de-a lungul sirului muntos Southern Alps din Noua Zeelanda, are un istoric in ceea ce priveste miscarile telurice produse o data la 300 de ani. Cel mai recent cutremur major a avut loc in 1717, iar "un cutremur similar va avea loc in curand", se arata intr-o numar special al Jurnalului de Geologie si Geofizica, aparut marti. Alunecarile de teren…