- Absolvenții clasei a XII-a, specializarea Arhitectura, din cadrul Liceului de Arte “Dinu Lipatti” din Pitești, și-au susținut, in aceste zile, lucrarile de atestat. Prezent la evenimentul deosebit din viața tinerilor, Alexandru Rauța, președintele filialei Ordinului Arhitecților din Romania (OAR),filiala…

- STAGIUNEA 2022-2023 FILARMONICA „MOLDOVA” IAȘI – CONCERTE in perioada 26 mai – 02 iunie 2023 VINERI 26 mai 2023 – CONCERT SIMFONIC Vineri, 26 mai 2023, orchestra simfonica a Filarmonicii MOLDOVA, sub bagheta dirijorului VLAD CONTA, va invita la o noua intalnire cu ritmurile clasice. Concertul va avea…

- Celebra cantareata Analia Selis aduce pe scena ARCUB ritmurile traditionale argentiniene si tango nuevo in concertul „Astor Piazzola. O poveste autentica” din 30 mai, incepand cu ora 19:00.

- STAGIUNEA 2022-2023 #ANIVERSARE70 #SALATEATRULUINATIONAL #CONCERTCORAL Dragi spectatori, Va invitam JOI, 18 mai 2023, incepand cu ora 19:00, sa marcam impreuna ANIVERSAREA celor 70 de ani de activitate a Corului Academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii MOLDOVA din Iași. Concertul coral va…

- Festivalul "Zilelor Muzicale Targumureșene" se va deschide cu un Concert simfonic, care va avea loc joi, 11 mai 2023.Orchestra simfonica a Filarmonicii va fi dirijata de Anton Shaburov iar solistul serii va fi pianistul Josu de Solaun (SUA).Programul va fi urmatorul:Concertul pentru pian și orchestra…

- Joi 27 aprilie, vineri 28 aprilie 2023, ora 19:00, Orchestra Simfonica a Filarmonicii „George Enescu” il va avea la pupitru pe dirijorul Constantin Trinks, intr-un un program ce cuprinde Concertul nr. 1, in si bemol minor, pentru pian și orchestra, op. 23

- Cu prilejul implinirii a 25 de ani de la inființare, Clubul Rotary Pitești organizeaza un concert aniversar și caritabil. Concertul va avea loc pe data de 3 mai 2023, La Filarmonica Pitești. Vor evolua Gina Sandu la nai, Sofia Butaru la vioara precum și solista Luana Toader și tenorul Alex Andrei Parvu.…

- Eveniment de marca in noapte de Inviere. Indragita Maria Mihali, alaturi de alți artiști din Romania, au susținut un concert deosebit chiar in noaptea de Inviere. Evenimentul a fost transmis live și pe TVR Cultural. ”Acasa la Iisus” e un eveniment extraordinar, organizat sub prestigioasa egida Procred…