- Industria fintech castiga din ce in ce mai mult teren in fata sistemului financiar traditional, indiferent ca vorbim despre Brazilia, Germania sau Statele Unite ale Americii. Startup-urile din industrie ies in fata cu solutii care ii fac pe investitori...

- Startup-ul fintech Revolut a depasit 50.000 de utilizatori in Romania, care au efectuat peste 750.000 de tranzactii pana in acest moment. La nivel european, business-ul cu sediul in Londra a depasit pragul de 2 milioane de utilizatori.

- Doi tineri din Timișoara, Vlad Gunther și Alexandru Chirița, vor sa revoluționeze industria științifica cu ajutorul tehnologiei care a redefinit posibilitațile investițiilor in lume: blockchain. ...

- Compania Nationala de Transporturi Aeriene Tarom anunta, intr-un comunicat transmis luni, vanzarea a doua aeronave AIRBUS A310 catre compania aeriana Armenia Airways Aircompany pentru care a obtinut 5,48 milioane de dolari SUA.

- Rockerul Slash, chitaristul trupei Guns N' Roses, ii ofera soției sale, Perla Ferrar, suma de 6,6 milioane de dolari in cadrul unei ințelegeri menite sa accelereze procedurile de divorț, informeaza dailymail.co.uk.Citeste si: Gabriela Firea și-a redeschis pagina de Facebook Cei doi…

- Apetitul oamenilor pentru proiectele blockchain pare sa fie in continua crestere, drept dovada fiind cele peste 4 miliarde de dolari stranse de catre un startup cu sediul in Insulele Caymen prin intermediul a ceea ce am putea numi "cel mai mare...

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Taxify din Estonia si-a intensificat batalia impotriva rivalului global Uber, dupa ce a obtinut finantare de 175 de milioane de dolari de la un grup condus de producatorul auto german Daimler AG.

- Grupul japonez Sony cumpara casa de discuri EMI Music cu 2,3 miliarde de dolari de la Mubadala Investment Company, fondul suveran de investiții al emiratului Abu Dhabi, devenind cel mai mare grup de muzica din lume, scrie Reuters . Sony deține deja 30% din EMI și va prelua o participație de 60% de la…