Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a marturisit in direct, la emisiunea „Vorbește lumea”, ca a fost certata de soacra. Prezentatoarea are o relație foarte buna cu mama lui Radu Valcan, insa aceasta a ținut sa spuna ce a deranjat-o.Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai frumoase din showbiz-ul romanesc,…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul celor de la Malatyaspor, a reacționat dupa ce Mihai Stoichița a anunțat ca FRF negociaza cu 4 antrenori, el nefiind pe lista finala a posibililor selecționeri. Șumudica afirma ca este dezamagit ca nu se regasește pe lista posibililor selecționeri, mai ales in…

- Radu Valcan și Adela Popescu sunt unul dintre cele mai celebre și trainice cupluri din showbizul romanesc. Cei doi sunt foarte indragiți de fani, care adora felul in care ambii glumesc unul cu celalalt, dragostea pe care și-o poarta și felul in care iși cresc cei trei copii. Ei bine, in familia lor…

- Glumele se țin lanț la Vorbește lumea! Adela Popescu nu se ferește atunci cand vine vorba despre replicile amuzante spuse la adresa soțului sau, Radu Valcan. Cei doi formeaza unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz-ul romanesc. Adela Popescu a starnit amuzamentul fanilor. Ce gluma a facut…

- Adela Popescu și Radu Valcan au impreuna trei baieți și o casnicie așa cum și-au dorit. Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” a dezvaluit, in cadrul emisiunii matinale, ca se confrunta cu niște probleme ca urmare a sarcinilor și vrea sa ia atitudine. „Am o problema, dupa ce am nascut. Asta mi s-a intamplat…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla departe de familia lui, in Thailanda, unde filmeaza pentru un nou sezon „Insula Iubirii”, ce se va difuza la inceputul anului viitor. Cu toate astea, prezentatorul TV nu uita sa iși suprinda soția. Astfel ca, Adela a avut parte de o surpriza din partea soțului…

- Adriana Bahmuțeanu tuna și fulgera in cazul decesului lui Petrica Mațu Stoian, asta pentru ca la fel cum iși dorește o țara intreaga, vedeta la randul sau, vrea sa se faca dreptate. Mai mult decat atat, jurnalista a precizat in platoul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars ca, mai multe echipe…

- Radu Valcan și Adela Popescu sunt impreuna de ani buni, iar amandoi au reușit sa-și construiasca o familie așa cum au visat mereu. Parinți a trei copii, cei doi soți nu uita de momentele romantice in doi, așa ca prezentatorul TV de la Antena 1 i-a facut o surpriza de zile mari partenerei de viața, iar…