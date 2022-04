Liderul interlop Fabian, trimis miercuri, in spatele gratiilor, intr-un dosar de inșelaciune, are inca unele socoteli neincheiate, ramase in urma dosarului in care vrajitoarele Melissa și Vanessa au tras-o pe sfoara pe Oana Zavoranu. In inchisoare, soțul vrajitoarei Sidonia se va reintalni cu cei mai periculoși dușmani ai sai.