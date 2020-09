Sotul vine acasa din delegatie Sotul vine acasa din delegatie si sotia are trei barbati in casa. Nu stie unde sa-i ascunda, asa ca ii baga repede in trei saci si ii pune pe balcon. Sotul vrea sa-si aprinda o tigara pe balcon si vede sacii:– Ce e cu sacii astia?– A fost mama in vizita si ne-a adus cate ceva…Sotul da un picior la primul sac si din sac se aude:– Guitz-Guitz..!Sotul zice:– A, un purcelus… e bun!Da un picior la al doilea sac si aude:– Muu, Muuu…!– A, un vitelus…Da un picior la al treilea sac si nimic. Mai da inca un picior si mai tare si nimic.Ia o lopata si incepe sa dea in sac cu ea.Deodata sacul se deschide si… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

