- Tanara se casatorise in iunie și era insarcinata in 30 de saptamani.Dupa ce femeia a intrat in coma, medicii au decis sa intervina prin cezariana pentru a salva copilul. Soțul femeii a postat un mesaj cutremurator. ”In aceasta zi, draga mea soție, Dumnezeu a ales sa mi te ia de langa mine ceea ce nu…

- Cedric Ceballos (52 de ani), fost jucator in NBA, a fost serios afectat de COVID-19 și a trimis un mesaj din spital. Fost baschetbalist la echipe precum la Phoenix Suns, LA Lakers, Dallas Mvericks, Detroit Pistons sau Miami Heat, Cedric Ceballos a fost diagnosticat cu COVID-19 și a fost serios afectat…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 782 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…

- Vești minunate in showbiz-ul romanesc! O noua vedeta este insarcinata și o sa devina mamica pentru prima oara. Aceasta și-a dorit sa fie discreta și a ținut secretul cat de mult a putut, dar iata ca totul s-a aflat acum! Ce vedeta din showbiz o sa devina mamica. Le-a spus totul fanilor Marisa Paloma…

- Larisa Iordache a transmis un mesaj emoționant tuturor celor care au susținut-o necondiționat. Gimnasta promite ca drumul ei in sport nu se oprește aici. Va lua o mica pauza, iar atunci cand va fi pregatita fizic și psihic va reveni.

- Cele mai multe cazuri nou confirmate de COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 6, in Timis - 5, in Bacau - 3, in Calarasi - 2, in Constanta - 2 si in Ilfov - 2. In judetele Arges, Bistrita Nasaud, Galati, Gorj, Iasi, Olt, Prahova s-a inregistrat cate un caz.…

- iodentO femeie de 32 de ani din Baia Mare, insarcinata, a decedat, luni, in urma accidentului rutier produs pe DN 17, in localitatea Sieu Magherus din judetul Bistrita-Nasaud, scrie dcnews.ro. Femeia, insarcinata in 20 de saptamani, conducea unul dintre autoturismele implicate in accident, iar in masina…

- Iulian Atanasiu, tanarul mort in explozia de la Rafinaria Petromidia din Navodari, a lasat in urma o familie frumoasa care in acest moment il plange amarnic. Soția barbatului se afla inca in stare de șoc și a ales sa-și exprime suferința pe pagina personala de Facebook, scriind un mesaj emoționant pentru…