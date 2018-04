Sotul si sotia aveau un caine rau. Se hotarasc sa scape de el. Sotul ia cainele se urca in masina si il duce la cateva strazi distanta, il lasa acolo. Se intoarce sotul acasa si peste 2 ore, hop si cainele la usa. A doua zi, se urca sotul in masina, ia cainele si il duce in alt cartier. Se intoarce acasa, peste 2 ore, iar apare cainele la usa A treia zi, ia cainele il baga in masina, da ture prin oras, o ia pe tot felul se strazi, se invarte… Lasa cainele se urca in masina si pleaca. Peste 2 ore suna telefonul in casa. Raspunde nevasta… Sotul: – Nevasta, s-a intors cainele acasa? – Da, s-a intors.…