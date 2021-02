Stiri pe aceeasi tema

- Soțul Serenei Williams continua conflctul cu Ion Țiriac și dupa victoria Serenei de la Australian Open. Disputa dintre cei doi a inceput dupa ce Ion Țiriac a facut o afirmatie care a starnit controverse in lumea sportului. "Daca Serena ar avea puțina decența, s-ar retrage!", a spus omul de…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams a declarat ca meciul jucat contra Simonei Halep, marti, la Australian Open, a fost cel mai bun al sau la editia din acest an a turneului de la Melbourne. ''Cu siguranta cred ca a fost cel mai bun meci pe care l-am jucat la acest turneu'',…

- Serena Williams (39 de ani, 11 WTA) a eliminat-o pe Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) in sferturile de la Australian Open, scor 6-3, 6-3, iar dupa meci, soțul americancei l-a taxat pe Ion Țiriac. Prezent in tribunele de pe „Rod Laver Arena”, Alexis Ohanian a postat dupa meci un mesaj dur la adresa lui…

- Serena Williams in varsta de 39 ani, numarul 11 WTA, a caștigat in fața Simonei Halep in sferturile de la Australian Open, dupa o ora și 21 de minute de joc. Imediat dupa meci, Alexis Ohanian, sotul sportivei din SUA, a postat un mesaj pe retelele sociale in care in numește din nou ”clovn” pe... View…