Soțul Serenei Williams: 'A fost la un pas de moarte, era foarte slăbită' Antreprenorul american Alexis Ohanian (35 de ani), soțul Serenei Williams (36 de ani), a vorbit in presa din Anglia despre relația cu jucatoarea americana și momentele dificile traite de aceasta imediat dupa ce a nascut, scrie GSP. "Eu credeam despre mine ca sunt cea mai muncitoare persoana de pe planeta, in cea mai epuizanta industrie, dar, uitandu-ma la soția mea, imi dau seama ca m-am inșelat. Vad la ce presiune este supusa și se descurca extraordinar. Ea duce etica muncii la un alt nivel. "Eu credeam despre mine ca sunt cea mai muncitoare persoana de pe planeta, in cea mai epuizanta industrie, dar, uitandu-ma la soția mea, imi dau seama ca m-am inșelat. Vad la ce presiune este supusa și se descurca extraordinar. Ea duce etica muncii la un alt nivel. Este in stare sa se trezeasca in zori sa se antreneze sau sa lucreze duminica la linia ei de haine.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

